UFFICIALE: Napoli, per la Primavera ecco Vecchione

Se il mercato della prima squadra è stato del tutto assente, per quanto riguarda il settore giovanile il Napoli ha concluso alcune operazioni. Del centrocampista classe 2001 Michael Fibiano abbiamo già detto, come del terzino ex Carpi Alessandro Zanoli (18), ma dalla Juve Stabia è arrivato anche il collega di reparto e di squadra Pierfrancesco Vecchione (18). Trasferimento a titolo definitivo.

Vecchione, nativo di Napoli, ha accumulato un discreto minutaggio nella prima parte di stagione a Campobasso in serie D. Va ora a rinforzare la Primavera di Beoni che sta cercando di risalire la classifica dopo il disastroso avvio sotto la gestione Saurini. Sono rientrati dai rispettivi prestiti anche i fuoriquota Diego Acunzo, centrocampista, ed il terzino Luigi D'Ignazio.