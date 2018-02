UFFICIALE: Napoli, tesserato il terzino croato Milic

Fonte: sscnapoli.it

© foto di Federico De Luca

La società SSC Napoli ufficializza il tesseramento di Hrvoje Milic, difensore croato.

Hrvoje Milic è nato ad Osijek, in Croazia, il 10 maggio 1989.

Cresciuto nelle giovanili dell’Osijek, ha giocato fino al marzo del 2009 con l’Hajduk Spalato collezionando 3 presenze nella massima serie croata. Poi il passaggio al Djurgarden, in Svezia, con 3 gol in 38 presenze in due anni. Dal 2011 al 2103 ha giocato con l’Istria, in Croazia, 5 reti in 57 presenze, prima di trasferirsi in Russia, al Rostov, dove tra il 2013 ed il 2015 ha giocato 45 partite, con un gol, nella Premer Liga russa. Nell’estate del 2015 il ritorno all’Hajduk Spalato con 28 presenze ed un gol. Nel 2016 l’arrivo in Italia, alla Fiorentina, con 17 presenze in serie A.

Vanta 10 presenze senza segnare in Europa League e 19 presenze con 3 gol nelle varie coppe nazionali. Nel suo Palmares c’è la coppa di Russia 2013/14.

Ha giocato sei volte in Nazionale.