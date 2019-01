Lucas Perri, portiere brasiliano classe '97, è un nuovo giocatore del Crystal Palace. L'ex San Paolo, accostato nei giorni scorsi anche a Fiorentina e Sampdoria, arriva nel club britannico in prestito con diritto di riscatto.

We're pleased to announce the signing of Lucas Perri on loan until the end of the season! #CPFC 🦅

👉 https://t.co/jlwITzGU1D pic.twitter.com/G57gENDalT

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 24, 2019