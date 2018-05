UFFICIALE: Niente Napoli per Fonseca. Rinnovo biennale con lo Shakthar

Paulo Fonseca sarà ancora l'allenatore dello Shakthar Donetsk. Il tecnico, cercato anche dal Napoli per l'eventuale dopo Sarri, ha infatti rinnovato il proprio contratto col club ucraino per i prossimi due anni.

