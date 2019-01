© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova informa che è stato da poco perfezionato il trasferimento in biancoscudato dell’attaccante Yves Baraye. Il giocatore senegalese arriva a titolo temporaneo dal Parma con opzione di riscatto. Classe 1992, Baraye è un’ala sinistra senegalese di 177 cm per 76 kg. Non trovando spazio in massima serie, ha deciso di trasferirsi in Serie B per trovare spazio e continuità.