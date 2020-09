ufficiale Parma, cambio di ruolo per Alessandro Lucarelli. Diventa il vice ds

Continua il rimpasto societario in casa Parma, con Alessandro Lucarelli che scala posizioni nella gerarchia del club. L'ex capitano è infatti il nuovo vice direttore sportivo, una carica che in casa ducale non è mai esistita, almeno ufficialmente: "Il Parma Calcio comunica di aver affidato ad Alessandro Lucarelli il ruolo di Vice Direttore Sportivo. Sul campo ha conquistato record e traguardi storici indossando la maglia n°6, ritirata poi dalla società il giorno del suo addio al calcio giocato (prima volta nella storia ultracentenaria del club). Ora, dopo due stagioni da Club Manager e dopo aver conseguito a Coverciano il diploma da direttore sportivo, Lucarelli affianca come braccio destro il Direttore Marcello Carli".