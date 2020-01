© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo portiere per il Parma, che dopo Kurtic conclude anche un'operazione che possa aiutare D'Aversa con il grave infortunio a Luigi Sepe. Ionut Radu arriva in prestito dal Genoa per i prossimi sei mesi: "Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 del giocatore Ionut Radu (Bucarest, 28.05.1997) dal Genoa Cricket and Football Club. Il portiere vestirà la maglia 92".