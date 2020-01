UFFICIALE: Parma, quattro operazioni per il settore giovanile

Il Parma ha messo a punto alcuni innesti nel proprio vivaio. Nuovi affari con il Lecce, dopo il doppio ingaggio di Piazza e Cucci: questa volta tocca è Michele Laraspata (18), ruolo terzino sinistro, a trasferirsi definitivamente in gialloblù, anche se il giocatore viene subito girato in prestito ai salentini alla pari degli ex compagni. Così come l'attaccante Leonardo Trezza, già in forza alla Primavera degli emiliani, il Lecce lo ha acquistato per poi rigirarlo ai ducali in prestito.

Dal Sassuolo arriva a titolo temporaneo l'attaccante esterno Fabien Petronelli (18), reduce da un'esperienza in serie D con l'Arzachena.

Proviene invece dall'Ungheria, terra dove i ducali hanno già saputo pescare, il centrocampista Bence Fiáth (16), acquistato dal Vasas Kubala.