© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che Cristian Cauz (23) avrebbe fatto ritorno al Parma dopo i sei mesi passati al Trapani. L'operazione si è concretizzata negli ultimi minuti, con il terzino sinistro pronto ora a partire per un nuovo prestito, questa volta in serie C dove è conteso da diverse squadra, da ultimo il Ravenna.