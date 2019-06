UFFICIALE: PSG, è addio con Buffon. Niente rinnovo del contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon non resterà al Paris Saint-Germain. E' ufficiale, lo comunica il club transalpino tramite la propria pagina social. Per Buffon una sola stagione lontano dall'Italia con la maglia dei parigini con cui ha vinto la Ligue 1. "Un gentleman dentro e fuori dal campo e un compagno straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto Grande Buffon", scrive il club.