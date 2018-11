UFFICIALE: River Plate-Boca Juniors non si gioca nemmeno stasera!

© foto di

"Non ci sono le condizioni per giocare". Con queste parole il presidente della Conmebol, Alejandro Rodriguez, ha annunciato pochi minuti fa che River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno della Copa Libertadores, non si giocherà nemmeno questa sera. "Vogliamo - ha detto - che il match sia giocato a parità di condizioni e ciò quest'oggi non può accadere. Noi crediamo nello spettacolo e vogliamo che si possa vincere o perdere senza scuse".

Esclusa anche la possibilità che il Boca vinca a tavolino. Adesso, la Conmebol sta valutando una nuova data in cui inserire questo match.