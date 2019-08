AS Roma rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto - recita il comunicato del club giallorosso - prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Il centrale inglese vanta 323 presenze totali con la maglia dei Red Devils, con i quali ha giocato per nove stagioni consecutive. In giallorosso indosserà la maglia numero 6.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💯 Official: Chris Smalling has joined Roma on loan 💪

This summer #ASRoma is using transfer announcements to help support charities like @MissingKids and @missingpeople in the search for missing children around the world. pic.twitter.com/xSGZWehhVE

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019