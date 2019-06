UFFICIALE: Roma, Corlu firma con il Brondby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esperienza di Rezan Corlu (21) con la Roma, mai realmente decollata, si è conclusa nelle scorse ore. L'attaccante esterno di origini turche e con passaporto danese ha siglato un contratto triennale con il Brondby, club dove ha mosso i primi passi da calciatore. Corlu riabbraccerà la sua vecchia squadra solo nel 2020, visto che disputerà anche la prossima stagione con la maglia del Lingby.

Arrivato a Trigoria nell'estate 2017, Corlu ha giocato per una stagione da fuori quota in Primavera per poi tornare in Danimarca dopo appena un anno nelle file del Lingby.