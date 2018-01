UFFICIALE: Roma, dallo Sporting arriva Jonathan Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo terzino sinistro per la Roma. Il club giallorosso ha annunciato l'arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting Club de Portugal (noto in Italia come Sporting Lisbona), l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore fino al 30 giugno 2018. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisizione dei diritti a titolo definitivo.