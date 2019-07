UFFICIALE: Roma, ecco Diawara dal Napoli. Contratto fino al 2024

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adesso è ufficiale: Amadou Diawara è un giocatore della Roma. Questo il comunicato con cui club giallorosso annuncia l'arrivo del centrocampista dal Napoli: "Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista arriva dal Napoli, dove ha giocato le ultime 3 stagioni, collezionando oltre 74 presenze e 2 reti. In precedenza ha vestito la maglia del Bologna, dove ha fatto il suo esordio in Serie A, nella stagione 2015-16, scendendo in campo in 35 occasioni. In carriera vanta anche 8 presenze con la nazionale della Guinea, dove ha fatto il suo esordio nell’ottobre del 2018 nella sfida vinta contro il Ruanda valida per la qualificazioni alla Coppa d’Africa".

UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della Roma Questa estate l’#ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro ❤️ @MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4 — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 luglio 2019