UFFICIALE: Roma, Fazio rinnova fino al 2020

L’AS Roma è lieta di annunciare che Federico Fazio ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2020.

Il difensore classe 1987 è arrivato in giallorosso durante l’estate del 2016 proveniente dal Tottenham e in questi mesi ha collezionato 59 presenze tra tutte le competizioni, condite da quattro reti. In questa stagione Fazio è sceso in campo in 9 delle 10 gare giocate finora dai giallorossi in Serie A, aiutando i suoi compagni a tenere la porta inviolata in 6 occasioni.