UFFICIALE: Roma, interrotto il rapporto lavorativo con Tarantino

© foto di Federico De Luca

AS Roma e Massimo Tarantino comunicano di aver interrotto ufficialmente il proprio rapporto lavorativo in data odierna.

La Società desidera ringraziare Massimo per il lavoro svolto durante la sua permanenza a Roma e gli augura il meglio per il futuro.

Tarantino, che ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A come difensore tra Napoli, Bologna e Inter in 20 anni di carriera, è entrato a far parte dello staff giallorosso nel 2013.

"A nome mio e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Massimo per l’impegno profuso", ha dichiarato il CEO Guido Fienga. "Ha sempre assunto un atteggiamento serio e professionale e gli auguriamo tutti le migliori fortune per la sua carriera".

Tarantino ha dichiarato ad asroma.com: “Desidero ringraziare il presidente Pallotta e con lui i dirigenti che mi hanno accompagnato nel mio percorso all’interno del club. Un pensiero particolare va ovviamente a tutti gli allenatori e ai ragazzi del settore giovanile. Auguro alla Roma i migliori successi e spero che i nostri giovani calciatori realizzino i loro sogni e le loro ambizioni”.