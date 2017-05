UFFICIALE: Roma, Kevin Strootman rinnova fino al 2022

Fonte: asroma.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’AS Roma è lieta di annunciare che Kevin Strootman ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022.

Il 27enne Olandese, arrivato in giallorosso nell’estate del 2013, ha finora collezionato 45 presenze e 6 reti in questa stagione, per un totale di 86 partite e 12 gol con la maglia della Roma.