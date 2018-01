UFFICIALE: Roma, Omic torna in Austria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A due anni e mezzo dal suo approdo in Italia, Demis Omic (18) riprende la via dell'Austria, paese che gli ha dato i natali. Il centrale di origine bosniaca, infatti, è stato prestato al Blau Weiss Linz, squadra che annaspa in ultima posizione nella Erste Liga, l'equivalente della serie B italiana. Lo scorso anno la Roma, proprietaria del cartellino, ha effettuato un'operazione simile con la Pro Vercelli.