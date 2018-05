UFFICIALE: Roma, preso Marcano: contratto fino al 2021

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Ivan Marcano. Il Club rende noto di aver raggiunto con il difensore un accordo per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione. Cresciuto calcisticamente in patria con il Racing Santander, Marcano ha vissuto in Spagna altre due esperienze nella Liga con Villarreal e Getafe, prima di andare a giocare all’estero a partire dalla stagione 2011-12: con l’Olympiakos in Grecia, dove ha vinto due campionati e una Coppa nazionale, e con il Rubin Kazan in Russia, dove ha vinto una Supercoppa. Infine negli ultimi 4 anni il difensore spagnolo ha giocato nel Porto vincendo in quest’ultima stagione il titolo di campione del Portogallo. Con la squadra lusitana ha collezionato 157 presenze, di cui 28 in Champions League, realizzando 14 reti.