UFFICIALE: Roma, rinnovo fino al 2022 per Tumminello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E'stato raggiunto oggi l'accordo tra la Roma e Marco Tumminello, giovane attaccante della Primavera che continuerà a vestire il giallorosso fino al 2022: "Nella giornata odierna, l’AS Roma e Marco Tumminello hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2022. L’attaccante 18enne è arrivato nel settore giovanile del Club nella stagione 2012-13. In giallorosso ha conquistato il titolo di campione d’Italia con gli Allievi Nazionali nel 2014-15 e con la Primavera nel 2015-16, vincendo inoltre la Supercoppa e la Coppa Italia nella stagione in corso".