La Roma comunica sul proprio sito ufficiale che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l'opzione per un ulteriore anno. Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019, salvo poi interrompere anzitempo questo trasferimento proprio per tornare in patria.