UFFICIALE: Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Uefa comunica che la Roma, così come altre società come Krasnodar, Lokomotiv Mosca, Monaco e Zenit San Pietroburgo, ha ottenuto risultati economici e di bilancio in conformità con requisiti e accordi con la Uefa. Per questo è stato interrotto il regime di settlement. La Camera Investigatoria considera parzialmente soddisfatti gli obiettivi fissati per l'Inter per la stagione 2017/2018. Per questo, le misure condizionali come le restrizioni sui trasferimenti e le limitazioni del numero dei giocatori nell'elenco A, non saranno revocate e continueranno a essere applicate per la stagione 2018/2019. Il settlement proseguirà dunque anche per quest'annata. I club soggetti al settlmenent agreement sono adesso: FC Astana, Beşiktaş JK, Fenerbahçe SK, Galatasaray SK, FC Internazionale Milano, Maccabi Tel Aviv, FC Porto and Trabzonspor AS.