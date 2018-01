UFFICIALE: Ronaldinho appende le scarpe al chiodo

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ronaldinho è ufficialmente un ex giocatore. Lo rende noto il fratello e agente Roberto Assis, che ai microfoni di O Globo ha dichiarato: "Ha lasciato il calcio, ha chiuso. Ora cercheremo di fare qualcosa di bello (per il suo ritiro, ndr), grande come dovrebbe essere, dopo i Mondiali di Russia, magari in Agosto. Organizzeremo alcuni eventi in Brasile, Europa e Asia". Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho Gaucho o Ronaldinho è stato uno dei più grandi calciatori degli anni 2000 vincendo praticamente tutto in carriera: un Mondiale nel 2002 col Brasile, la Champions League col Barcellona nel 2006 e il Pallone d'Oro nello stesso anno, una Copa America nel 1999 più altri titoli nazionali. Anche l'Italia ha potuto apprezzare il suo grande talento, vedendolo indossare la maglia del Milan dall'estate 2008 a gennaio 2011.