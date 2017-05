Dopo le indiscrezioni di ieri sera, adesso arriva anche l'ufficialità: Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo dei club della galassia Suning. Tra essi, ovviamente, anche l'Inter. Alle 10 (ora italiana), l'ex direttore sportivo della Roma terrà una conferenza stampa nel quartier generale di Suning. Grande attesa per le sue prime parole da dipendente del colosso cinese.

Breaking: former football director of AS Roma, Palermo and Lazio, Walter Sabatini may join Jiangsu Suning as director.

— JS Suning FC News (@suningfc) 9 maggio 2017