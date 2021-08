ufficiale Salernitana, dalla Juventus arriva Kastanos in prestito con diritto di riscatto

Grigoris Kastanos si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione alla Salernitana, con opzione di acquisto da parte del club campano e contro-opzione in favore della Juventus. Il classe 1998 nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Frosinone, collezionando 34 presenze in Serie B e segnando due gol.

Alla Juventus dal 2014, il cipriota con la Juve ha vinto un Torneo di Viareggio e uno scudetto, esordendo con la Prima Squadra il 13 aprile 2019 in casa della SPAL. L’esordio in Serie A, invece, è antecedente: 28 gennaio 2017 nelle fila del Pescara. Dopo l’esordio in bianconero, al termine di una stagione vissuta con l’Under 23, altre due avventure in prestito, entrambe in Serie B: ancora Pescara (2019/20) e, appunto, Frosinone (2020/21).

Ora è pronto a misurarsi in Serie A con la Salernitana. In bocca al lupo!