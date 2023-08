ufficiale Salernitana, i rumeni Pascalau e Badau rinforzano il settore giovanile

Doppio innesto dalla Romania per la Salernitana, che rinforza il proprio settore giovanile con due ragazzi di talento. Come si apprende dal deposito fatto in Lega Serie A, i granata hanno preso il centrocampista Darius Andrei Pascalau e l’attaccante Vlad Petru Badau, entrambi classe 2006 ed acquistati in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dal Sanatea Cluj e dall’UTA Arad.