© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A cinque anni di distanza dal suo arrivo a Genova, Denis Baumgartner (21) torna al punto di partenza. Il centrocampista slovacco, svincolatosi dalla Sampdoria, ha firmato un contratto biennale con il FK Senica, club nel quale ha iniziato il suo percorso da calciatore.

Nonostante a livello giovanile fosse un giocatore molto quotato, Baumgartner ha fatto fatica ad imporsi nel calcio dei grandi, non trovando mai l'esordio in prima squadra con i liguri. Non sono andate meglio l'esperienza in serie C con il Livorno, ed il prestito in patria al Dunajska Streda. Ora il ritorno a casa nel tentativo di rilanciarsi.