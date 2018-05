UFFICIALE: Samp, l'attaccante Vrioni rinnova fino al 2022

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato fino al 30 giugno 2022 il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Vrioni. L’attaccante classe 1998, già protagonista nell’Academy blucerchiata, in questa stagione era in prestito in Serie C all’U.S. Pistoiese 1921, con la quale si è messo in luce siglando 8 gol in 26 partite.