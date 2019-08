© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppio colpo per il futuro per la Sampdoria. Il club blucerchiato, come comunicato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale, ha infatti depositato i contratti di Alfonso Sepe, classe 2002 arrivato dalla Paganese, e Giacomo Serafin, classe 2003 dalla Liventina.