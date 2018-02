UFFICIALE: Sampdoria, Dodò saluta e approda al Santos

© foto di Federico Gaetano

Dodô (26) saluta la Sampdoria per tornare in Brasile e per vestire la maglia del Santos. Il club sudamericano, infatti, ha annunciato l'ingaggio dell'esterno ex Roma e Inter. L'affare tra le due Società - si legge sul sito ufficiale del Santos - è stato chiuso a titolo temporaneo, valido fino al termine del 2018.