UFFICIALE: Sampdoria, ecco i giovani Polli e Sabattini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppio colpo in prospettiva per la Sampdoria. Come si apprende dal sito della Lega, infatti, il club blucerchiato ha depositato i contratti di due giovani talenti: si tratta di Luca Polli (attaccante classe 2004 dal SudTirol) e Lorenzo Sabattini (centrocampista classe 2001 dalla Vis Pesaro).