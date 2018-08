UFFICIALE: Sampdoria, prelevato Tonelli dal Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli ha trovato finalmente squadra. Il centrale, praticamente in uscita dal Napoli per l'intera estate, si trasferisce alla Sampdoria con la formula iniziale del prestito, come riporta il sito ufficiale della Lega Serie A.

In attesa di ulteriori dettagli circa diritto od obblighi di riscatto, una cosa è certa: Tonelli sarà uno dei difensori a disposizione di Marco Giampaolo.