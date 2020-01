© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ludovico Ricci (18), promettente difensore centrale della Viterbese, passa in prestito alla Sampdoria. Lo evidenzia il registro ufficiale dei trasferimenti. Ricci, mancino naturale fortemente cercato anche dalla Lazio, ha collezionato in tutto cinque presenze in serie C.

Non si tratta dell'unica operazione in difesa, visto che i doriani si sono assicurati anche Stefano Vaghi (18), terzino destro in uscita dalla Primavera dell'Inter. Acquisto a titolo definitivo.