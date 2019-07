UFFICIALE: Sampdoria, sfuma Trezeguet. È dell'Aston Villa

L'Aston Villa rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto dell'egiziano Mahmoud Hassan, meglio noto come Trezeguet, dal Kasimpasa. Il nazionale egiziano, 24 anni, è stato protagonista dell'ultima Coppa d'Africa giocata proprio in casa. Il giocatore nelle scorse settimane è stato vicino alla Sampdoria. Trasferimento a titolo definitivo, non è stata resa nota la durata del contratto e il trasferimento è soggetto all'approvazione del permesso di lavoro nel Regno Unito.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️

Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019