ufficiale San Marino cambia, non rinnovato il contratto al ct Fabrizio Costantini

Fabrizio Costantini non è più il commissario tecnico di San Marino. Ecco il comunicato: "La FSGC esprime i più sentiti ringraziamenti a mister Fabrizio Costantini ed al suo staff tecnico per l’impegno profuso nel corso di due anni alla guida della Nazionale, e prima ancora per il lavoro impostato da selezionatore dell’Under 21 di San Marino. A margine di un approfondito confronto con i membri di riferimento all’interno della Commissione Tecnica, il Consiglio Federale ha preso la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza con il 55enne tecnico sammarinese. Venti le panchine in Biancazzurro per Costantini, che hanno abbracciato le annate 2022 e 2023.

Il Consiglio Federale ritiene che la gestione tecnica uscente abbia dato il proprio massimo, accompagnando i calciatori della Nazionale nel percorso che ne ha chiaramente mostrato il potenziale – notevole, in merito anche alla fase offensiva, e che fa pensare di poter contare attualmente su una delle migliori selezioni di sempre. Nella ferma intenzione di puntare ad ulteriori salti di qualità ed innalzamenti di rendimento ed asticella, la Federcalcio di San Marino presenterà il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino nella mattinata di sabato 16 dicembre alle ore 11:30 presso la Sala Stampa del San Marino Stadium".