© foto di Andrea Rosito

Momento d'oro per Leonardo Mastrippolito (18). Il giovane terzino, messosi in mostra con la Reggina nel girone di andata (ben dieci presenze), è stato ingaggiato dal Sassuolo. Gli emiliani lo hanno prelevato in prestito, non prima che il giocatore firmasse il rinnovo di contratto con il club di appartenenza.

Il trasferimento è definito in ogni dettaglio, tanto che Mastrippolito ha potuto esordire con la Primavera emiliana poche ore fa, nella gara persa in casa per tre a zero contro la Roma.