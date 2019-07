UFFICIALE: Sassuolo, Letschert ha firmato con l'Amburgo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, ora arriva l'ufficialità del trasferimento. Timo Letschert (26), ormai fuori dai piani del Sassuolo, si è legato per un anno all'Amburgo, club della seconda divisione tedesca.

Il centrale olandese è arrivato in Emilia nel 2016, per poi tornare in prestito all'Utrecht la scorsa stagione.