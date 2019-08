© foto di Federico Gaetano

Si conclude, per il momento almeno, l'avventura al Sassuolo di Giangiacomo Magnani. Il difensore classe 1995 passa al Brescia in prestito per un anno: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: MAGNANI Giangiacomo (’95, difensore) ceduto a titolo di prestito al Brescia Calcio".