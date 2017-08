UFFICIALE: Southampton, ecco Hoedt: l'ex Lazio ha firmato un quinquennale

Wesley Hoedt è ufficialmente un nuovo calciatore del Southampton. Come annunciato dallo stesso club inglese, l'ormai ex difensore della Lazio ha siglato un contratto fino al 2022.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @wesleyhoedt from Lazio on a five-year contract: https://t.co/DB4MDx91MM

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 22 agosto 2017