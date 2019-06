UFFICIALE: Spagna e Portogallo, candidatura congiunta per Mondiale 2030

Le Federazioni di Spagna e Portogallo hanno confermato ufficialmente che promuoveranno una candidatura congiunta per organizzare il Mondiale di calcio del 2030, che seguirà le edizioni già assegnate: 2022 in Qatar, 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Le due Federazioni iberica hanno informati i governi di entrambi i Paesi e assicurano di contare su "tutto l'appoggio del caso".