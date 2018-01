UFFICIALE: SPAL, c'è il brasiliano Everton Luiz. Contratto fino al 2020

Fonte: Spalferrara.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL 2013 srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Partizan Belgrado le prestazioni sportive del centrocampista Everton Luiz Guimarães Bilher. Il giocatore brasiliano, classe 1988, ha sottoscritto col club biancazzurro un contratto fino al 2020 con opzione per la stagione successiva. Dopo le esperienze in Sud America, Everton Luiz ha giocato in Svizzera nel Lugano e San Gallo, successivamente in Serbia col Partizan. La società SPAL dà il benvenuto al neo centrocampista, che acquisirà la casacca numero 25.