UFFICIALE: SPAL, dal Torino arrivano Valdifiori e Bonifazi

Fonte: spalferrara.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dal Torino FC le prestazioni sportive del difensore Kevin Bonifazi e del centrocampista Mirko Valdifiori.

Il difensore centrale arriva in biancazzurro con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione a favore del Torino.

Il centrocampista è stato acquisito dal club a titolo definitivo: per Valdifiori contratto di due anni con opzione per il terzo.

Kevin Bonifazi, classe 1996, ritorna a Ferrara dopo l’esperienza in Serie B nella stagione 2016/2017 culminata con la vittoria del campionato cadetto e la promozione in Serie A: per lui 20 presenze e tre reti. Nell’ultima annata a Torino nella massima categoria ha collezionato 6 presenze.

Mirko Valdifiori, classe 1986 originario di Lugo provincia di Ravenna, ha indossato le maglie di Cesena, Pavia, Legnano ed Empoli: in Toscana ha disputato sette stagioni, l’ultima delle quali in Serie A dopo la promozione dalla B. Successivamente, ha indossato le casacche di Napoli e Torino: in granata due campionati di Serie A con 37 presenze.