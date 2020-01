© foto di Federico De Luca

Adesso è ufficiale: Bryan Dabo è un giocatore della SPAL. Questo il comunicato del club estense: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista classe ’92 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra. Nato a Marsiglia, nazionale burkinabé, ha iniziato la propria carriera nelle fila dei francesi del Montpellier dove ha militato dal 2010 al 2016 con una parentesi in Inghilterra al Blackburn Rovers nel 2014. Dopo un’esperienza di due stagioni al Saint-Étienne, l’approdo in Italia alla Fiorentina nel gennaio 2018. Alla S.P.A.L. Dabo vestirà la maglia numero 14".