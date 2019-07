Fonte: spalferrara.it

© foto di Federico Gaetano

La SPAL comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Marco D’Alessandro. Il centrocampista esterno arriva in biancazzurro con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Roma, ha esordito in serie A con i giallorossi nella stagione 2008/2009. Successivamente, ha vestito le maglie di Grosseto, Bari, Livorno, Hellas Verona, Cesena, Atalanta e Benevento, disputando la stagione 2018/2019 con l’Udinese. D’Alessandro conta attualmente 126 presenze in serie A.