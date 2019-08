© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La SPAL ha annunciato l'acquisto del sostituto di Gomis, partito nei giorni scorsi per firmare con il Dijon: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dal Club Bruges le prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica. Il portiere croato arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della S.P.A.L".