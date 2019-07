UFFICIALE: SPAL, Spaltro firma fino al 2020 e va in prestito alla Cavese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

S.P.A.L. srl comunica che il calciatore Riccardo Spaltro ha sottoscritto un contratto da professionista con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2020 con opzione per le successive tre stagioni.

Difensore classe 2000, ha disputato l’ultima stagione in serie D con l’Arzignano, militando in precedenza in serie D nella Clodiense, nella Primavera e nell’Under 17 spallina.

Contestualmente, S.P.A.L. comunica di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, alla Cavese 1919 Srl.