ufficiale Spezia, colpo fra i pali. Arriva l'olandese Zoet dal PSV Eindhoven

Lo Spezia ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo del portiere Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven. L’landese classe ‘91 arriva a titolo definitivo e si è legato al club ligure per le prossime due stagioni. Zoet ha collezionato oltre 200 presenze con i biancorossi giocando anche 48 gare in Europa (27 in Champions League, 21 in Europa League) e le 11 partite disputate con la Nazionale,