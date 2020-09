ufficiale Spezia, è Jacopo Sala il primo acquisto in Serie A della storia

Arriva l'ufficialità del primo acquisto dello Spezia nella sua storia in Serie A. Gli aquilotti hanno messo sotto contratto fino al giugno 2022 l'ex laterale della SPAL Jacopo Sala.

Classe '91, nativo di Bergamo, dopo esser cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, ancora giovanissimo è approdato al Chelsea dove ha trascorso quattro stagioni, prima di trasferirsi in Bundesliga all'Amburgo, totalizzando 21 presenze e una rete in due stagioni. Il primo campionato italiano lo affronta nel 2013/2014 con la maglia dell'Hellas Verona ed in Veneto trascorre due stagioni e mezzo prima di approdare in Liguria, sponda Sampdoria, dove resta fino al passato torneo, vissuto con indosso la casacca della SPAL.

Jacopo Sala è risultato negativo al primo giro di esami anti Covid-19 e già questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento individuale, per poi aggregarsi ai compagni lunedì, dopo aver sostenuto il secondo giro di controlli, come stabilito dal protocollo sanitario.