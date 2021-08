ufficiale Spezia, ecco Nikolaou e Mraz dall'Empoli. Arrivano entrambi a titolo definitivo

Lo Spezia Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Fc le prestazioni sportive dei calciatori Dimitrios Nikolaou e Samuel Mraz. Di seguito il comunicato ufficiale:

Dimitrios Nikolaou difensore greco classe 1998 si legherà al club di via Melara per i prossimi cinque anni. Cresciuto nell’Olympiacos, appena diciannovenne ha la grande occasione in prima squadra, tanto da rubare la scena anche in Champions League contro Juventus e Barcellona, e proprio al Camp Nou metterà a segno il primo gol in carriera. Nel gennaio del 2018 arriva la firma con l’Empoli e in Toscana ottiene una promozione in Serie A da pilastro della retroguardia azzurra, mentre in nazionale, dopo la tragila nelle selezioni giovanili della Grecia, l'esordio in nazionale maggiore è datato 15 maggio 2018 contro l’Arabia Saudita.

Samuel Mraz, cresciuto nel distretto di Bratislava, è invece un attaccante veloce e abile a saltare l’uomo, tanto che in patria non mancano i paragoni con Alvaro Morata. Punta centrale, classe 1997, ha firmato con lo Spezia un contratto triennale. Esordisce nel calcio dei grandi a soli 16 anni e nella stagione 2017/2018 con 19 gol e a soli 21 anni, si laurea capocannoniere della Superlega slovacca. Nell’estate del 2018 firma con l’Empoli e segna all’esordio in campionato contro il Genoa. In seguito, il nuovo attaccante aquilotto ha indossato anche le maglie di Crotone, Brøndby e Zagłębie Lubin.